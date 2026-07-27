Techmedium: China begint productie van geavanceerde chipmachines

DEN HAAG (ANP/RTR) - China is begonnen met de productie van in eigen land ontwikkelde geavanceerde chipmachines. De machines zijn belangrijk voor de productie van chips, een markt die lange tijd werd gedomineerd door de Nederlandse toeleverancier ASML. Dat meldt technieuwssite The Information maandag op basis van bronnen.

Het gaat om machines die werken met zogeheten deep ultraviolet (DUV) immersielithografie. Naar verluidt zullen de machines dit jaar worden geleverd aan toonaangevende Chinese chipfabrikanten, waaronder Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Hua Hong Semiconductor en ChangXin Memory Technologies.

De naam van de door de Chinese staat gesteunde chipmachinefabrikant is vanwege de gevoeligheid van de kwestie niet bekendgemaakt. De doorbraak zou op termijn een bedreiging kunnen vormen voor de positie van ASML in China. Het systeem loopt qua prestaties en betrouwbaarheid echter nog achter en moet verder worden getest voordat massaproductie mogelijk is.

Productie beperkt

De voorsprong van het Nederlandse bedrijf blijft voorlopig dan ook intact. Daarnaast blijft de productie aanvankelijk beperkt. Dit jaar zouden ongeveer vijf DUV-machines worden geproduceerd en in 2027 circa twintig.

Op het Damrak reageerden beleggers geschrokken op het nieuws. Het aandeel ASML verloor in het laatste handelsuur 8 procent, terwijl ook branchegenoot Besi stevig onderuitging.