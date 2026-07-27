Koning Felipe arriveert in Peru voor beëdiging nieuwe president

Koning Felipe van Spanje is maandag in Peru aangekomen. De Spaanse vorst arriveerde op de internationale luchthaven, waar hij met het nodige ceremonieel werd ontvangen. Op beelden is te zien dat hij uit het vliegtuig stapt en zwaait naar de aanwezige fotografen.

Felipe is naar Peru afgereisd om dinsdag de inauguratie van de nieuwe president bij te wonen. De rechtse Keiko Fujimori neemt het presidentschap over van interim-president José Balcázar. Naar verwachting heeft de koning maandag nog een gesprek met de vertrekkende president.

Het is traditie dat de Spaanse koning, of iemand namens hem, aanwezig is bij inauguraties van presidenten in landen die onderdeel waren van het Spaanse koninkrijk.