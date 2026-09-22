Techondernemer Nalden, bekend van WeTransfer, naar Prosus

AMSTERDAM (ANP) - Medeoprichter van bestandendeeldienst WeTransfer Nalden gaat aan de slag bij techinvesteerder Prosus. Hij wordt bij de eigenaar van maaltijdbezorger Thuisbezorgd de hoogste leidinggevende voor productontwikkeling.

Ronald Hans, vooral bekend onder zijn bijnaam Nalden, richtte in 2009 samen met twee andere ondernemers WeTransfer op voor het delen van grote bestanden. Sinds 2025 werkt hij aan een alternatief voor die dienst, Boomerang, uit onvrede over het beleid van de nieuwe eigenaren van WeTransfer.

"Prosus heeft alles wat een bouwer zich zou wensen op een schaalgrootte die eindeloze mogelijkheden biedt", zegt Nalden over zijn aanstelling. Hij gaat deel uitmaken van een team dat de kennis van Prosus' techbedrijven gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe producten, meldt de investeerder.

Prosus maakte ook andere benoemingen bekend. Het bedrijf stelt uit de eigen gelederen Euro Beinat aan als baas voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Paul van der Boor wordt technologisch topman.