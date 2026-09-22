Radio-dj Barry Paf volgt Jan Paparazzi op als gezicht van Hyves

Het gezicht van radio-dj Barry Paf is voortaan op het teruggekeerde onlineplatform Hyves te zien bij profielen zonder foto. Dat meldt radiozender 100% NL dinsdag. In het verleden was die rol weggelegd voor radio-dj Jan Paparazzi, een pseudoniem van Jan Zwart, die met een rode clownsneus en vraagteken te zien was.

Paf was naar eigen zeggen "destijds de allereerste dj die Hyves had" en is "dan ook heel trots dat ik gevraagd ben om de rode clownsneus van Jan Paparazzi over te nemen". Ook laat de 100%NL-dj weten blij te zijn dat er op Hyves "geen nare algoritmes zijn en dat de krabbels, gifjes en glitterplaatjes in ere hersteld worden!"

Dinsdag werd bekend dat Hyves na dertien jaar terugkeert als sociaal netwerk. Na de oprichting in 2004 was het platform jarenlang erg populair. In 2013 stopte de site als sociaal netwerk en ging het verder als gamingplatform.