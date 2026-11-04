SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Uber zag het aantal taxiritten en maaltijdbezorgingen in het afgelopen kwartaal minder hard groeien dan verwacht. Dat kwam doordat de Amerikaanse onderneming achter de gelijknamige taxi- en maaltijdbezorgapps in meerdere landen kampt met een tekort aan chauffeurs.

Ook de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten drukken volgens Uber de verwachtingen voor de komende feestdagenperiode, werd woensdag bekend. Uber registreerde in het derde kwartaal in totaal 4,1 miljard ritten. Hoewel dit een stijging van 16 procent is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijft het cijfer achter bij de verwachtingen van marktkenners.

Met ritten bedoelt Uber zowel taxiritten als maaltijdbezorgingen. Volgens topman Dara Khosrowshahi kampt Uber vooral in India, Brazilië en Canada met een tekort aan chauffeurs.

De totale omzet klom vorig kwartaal met 10 procent tot 14,8 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 1,8 miljard dollar, een stijging van 29 procent.