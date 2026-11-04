Dylan en zijn tweelingbroer Cole Sprouse kregen naar eigen zeggen in hun tijd bij de Disney-serie The Suite Life of Zack and Cody, waarin zij de hoofdrollen speelden, een hele karige extra vergoeding voor hun werk. De acteur vertelt in de podcast Wildmen van collega Phil Lewis dat hij bijvoorbeeld een vergoeding kreeg van 5 cent voor een aflevering die vaak werd herhaald.

"We waren extreem populair, maar werden ook extreem ondergefinancierd", vertelt Dylan over zijn tijd in de serie die tussen 2005 en 2008 werd uitgezonden. Volgens Lewis, die in de serie de rol van hotelmanager Mr. Moseby speelde, kwam dat onder meer door de contracten die de acteurs hadden getekend. Zo moesten ze iedere week een extra scène opnemen, die uiteindelijk allemaal achter elkaar werden geplakt en werden bewerkt tot een compleet nieuwe aflevering. "Ze noemden dat dan één seizoen, omdat ze ons dan geen toeslagen hoefden te betalen", aldus Lewis.

De nu 34-jarige Dylan vertelt verder dat de extra vergoeding die hij los van zijn salaris kreeg, vergelijkbaar met royalties in de muziekwereld, weinig voorstelde. Deze zogenoemde 'residual check' is een doorgaans periodieke betaling die acteurs ontvangen voor werk dat zij in het verleden hebben verricht, als dat werk opnieuw wordt gebruikt of uitgezonden. "De enige 'residual check' die ik kreeg voor The Suite Life was 5 cent voor een crossover-aflevering met Hannah Montana. Ik maak geen grap", stelt de acteur. "Moet je je eens indenken, in een tijd waarin dit soort vergoedingen heel groot hadden moeten zijn. Geen enkele vergoeding, terwijl het misschien wel een van de populairste programma's was."