DEN HAAG (ANP) - Telecombedrijven hebben afgelopen nacht recordpieken gezien bij het downloadverkeer door de lancering van het nieuwe computerspel GTA VI. Volgens VodafoneZiggo was er bijna 21 procent meer downloadverkeer dan normaal en bij Odido ging het om 23 procent meer verkeer.

VodafoneZiggo stelt dat dit 6,3 procent hoger is dan bij de vorige piek rond de F1-race in Mexico op zondagavond 1 november. Ook lag het verkeer 6,7 procent hoger dan in de nacht van 10 november, toen GTA VI al kon worden gedownload door mensen die het spel vooraf digitaal hadden besteld. VodafoneZiggo zegt dat de piek niet voor problemen op het netwerk heeft gezorgd, omdat het bedrijf erop voorbereid was.

Odido meldt dat met een piek van 5,92 terabit per seconde het hoogste niveau ooit op het netwerk werd bereikt. Vooral het verkeer via PlayStation viel op: dat lag zeven keer hoger dan gebruikelijk, aldus het bedrijf.