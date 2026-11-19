HILVERSUM (ANP) - Werkgeversorganisatie VWOV betreurt het dat werknemers in het streekvervoer weer het werk neerleggen. Komende maandag en dinsdag wordt er gestaakt, nadat onderhandelingen tussen werkgevers en de vakbonden voor een nieuwe cao opnieuw zijn stukgelopen. Ook in december staan acties gepland.

De vervoerders laten tijdens de stakingen zoveel mogelijk bussen rijden en zullen reizigers later informeren over de te verwachten hinder.

VWOV baalt van de houding van de vakbonden. "Als je boos wegloopt van de onderhandelingstafel heb je niet automatisch gelijk", zegt VWOV-voorzitter Minke Jansma. "Wie zich zorgen maakt of hij of zij op tijd bij school, werk of de dokter komt met de bus, heeft dat wel. Die boosheid is terecht. We vinden het ontzettend vervelend dat onze reizigers hier opnieuw mee te maken krijgen."

VWOV vertegenwoordigt Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz, Transdev en RET Streekvervoer.