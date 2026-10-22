Tesla en Meta zakken op negatief Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Tesla behoorde donderdag tot de verliezers op de beurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto's zag de winst in het afgelopen kwartaal flink dalen. Ook verlaagde het bedrijf dat wordt geleid door miljardair Elon Musk de prognose voor de kapitaaluitgaven dit jaar. Dit roept vragen op over het tempo waarin het bedrijf zijn AI- en robotica-activiteiten uitbreidt. Het aandeel zakte zo'n 3 procent.

Socialemediabedrijf Meta Platforms verwacht daarentegen dit jaar nog meer te investeren in AI. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram verwacht dat de kapitaaluitgaven dit jaar tussen de 135 miljard en 145 miljard dollar bedragen. Volgens topman Mark Zuckerberg werpen de investeringen van zijn bedrijf inmiddels ook hun vruchten af. Het aandeel daalde desondanks ruim 6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was ook negatief na de stevige opmars een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 52.716 punten.