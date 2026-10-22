De Hoog en Van den Heuvel duiken met podcast in de onderwereld

Robert de Hoog en John van den Heuvel komen vanaf eind oktober met een wekelijkse misdaadpodcast genaamd Crimineel Nederland. De acteur en misdaadverslaggever duiken in de Nederlandse onderwereld in de podcast op Videoland.

"Vanuit hun eigen expertise ontrafelen ze spraakmakende misdaadzaken, onderzoeken ze de mechanismen achter het criminele circuit en belichten ze de mensen die deze wereld vormgeven", staat donderdag in een verklaring van RTL. "Met unieke inzichten, persoonlijke verhalen en scherpe analyses gaan ze voorbij de headlines en onthullen ze wat er écht schuilgaat achter de misdaad."

De Hoog is als acteur en showrunner veelvuldig betrokken bij Nederlandse misdaadseries, zoals Sleepers en Mocro Maffia. Van den Heuvel werkte ongeveer tien jaar bij de Amsterdamse politie en is sinds 1990 misdaadverslaggever.

Vorige maand maakte de streamingsdienst bekend ook podcasts te gaan aanbieden. Naast de misdaadpodcast van De Hoog en Van den Heuvel is bijvoorbeeld ook Moordcast van Dionne Slagter exclusief te beluisteren bij Videoland.