DEN HAAG (ANP/DPA) - Tesla heeft de naam van zijn rijassistentiesysteem in Europa veranderd, na jarenlange kritiek dat het Amerikaanse bedrijf het systeem te veel zou hebben aangeprezen als volledig zelfrijdend. Op de websites van de fabrikant van elektrische auto's in Nederland en andere Europese landen heet het systeem nu 'Tesla Assisted Driving'. Daarmee wordt direct duidelijk dat het slechts om een rijassistentiesysteem gaat.

Tesla noemde het systeem voorheen 'Full Self-Driving (Supervised)'. Het bedrijf heeft jarenlang tegengesproken dat die naam de indruk wekt dat de auto volledig autonoom kan rijden, terwijl de bestuurder op elk moment klaar moet staan om de controle over te nemen en volledig aansprakelijk blijft.

Tesla schrapte eerder al de oorspronkelijke naam 'Autopilot' voor zijn basistechnologie voor rijassistentie, na juridische geschillen.