Tesla wint op Wall Street na onthulling vliegende sportwagen

NEW YORK (ANP) - Tesla behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op de onthulling van de vliegende auto van de elektrische autofabrikant. Tesla-topman Elon Musk presenteerde zijn nieuwe sportwagen, de Roadster, tijdens een lanceringsevenement op een testlocatie van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in Texas. Het aandeel Tesla werd kort na opening ruim 1 procent hoger gezet.

De nieuwe Tesla Roadster is uitgerust met kleine stuwraketten die de auto kort kunnen laten vliegen. "Vliegende auto's bestaan echt", zei Musk. Hij voegde eraan toe dat het succes van het voertuig "niet gegarandeerd" is, maar dat "het waarschijnlijk wel zal werken". Het voertuig gaat volgens Musk in 2028 in productie.

De algehele stemming op Wall Street was gemengd. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een plus van 0,3 procent op 52.349 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent tot 7750 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 26.660 punten.

SpaceX

SpaceX verloor 2,5 procent. Musk omschreef de ontwikkeling van de vliegende sportwagen als "het resultaat van een samenwerking tussen het beste autobedrijf ter wereld en het beste ruimtevaartbedrijf ter wereld". Musk zei onlangs al dat Tesla en SpaceX "op ontzettend veel vlakken" met elkaar verweven zijn. Dat voedde de speculatie over een mogelijke fusie tussen zijn twee grootste ondernemingen.

Beleggers deden het verder rustig aan na de verkoopgolf onder AI-gerelateerde aandelen eerder deze week. De zorgen dat technologiebedrijven te veel geld lenen om de ontwikkeling van AI te financieren, laaiden deze week op door berichten over mogelijke financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave, een belangrijke klant van AI-chipbedrijf Nvidia.

Nvidia

CoreWeave zakte vrijdag 7,7 procent. Donderdag won het aandeel nog bijna 6 procent nadat Nvidia-topman Jensen Huang de zorgen over financieringsproblemen bij het bedrijf van de hand wees. Ook zei hij niet te denken dat het datacenterbedrijf gered hoeft te worden door Nvidia. Het aandeel Nvidia daalde vrijdag 0,3 procent.

Vooral koersdalingen in de sector voor geheugenchips drukten deze week op de markt door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Micron Technology, dat donderdag nog met winst sloot, daalde nu ruim 3 procent en stevent af op een weekverlies van meer dan 9 procent.