Nieuw album DI-RECT bovenaan Album Top 100

De band DI-RECT heeft met het nieuwe album I: Keep The Fire On de koppositie veroverd in de Album Top 100. Dat meldt samensteller GfK Dutch Charts vrijdag. Het elfde studioalbum van de Haagse band kwam vorige week vrijdag uit.

I: Keep The Fire On is volgens de band "persoonlijker dan ooit" en gaat over "je gedragen voelen door de mensen om je heen", zo schreef de band in de aankondiging. Eerder dit jaar verschenen al de nieuwe singles Won't Fall en My Friend. Het laatste studioalbum van DI-RECT, Sphinx, kwam ruim twee jaar geleden uit. Dat album debuteerde in maart 2024 op de tweede plaats van de Album Top 100.

Het album DOMUS van Mula, dat ook vorige week vrijdag verscheen, eindigt op de tweede plek. De derde plaats is deze week weer weggelegd voor de Britse SIENNA SPIRO met haar album Visitor en ook Olivia Rodrigo en haar plaat you seem pretty sad for a girl so in love behoudt wederom plek 4. De nummer één van vorige week Froukje, met haar album Kijk Je Naar Mij, zakt weg naar de vijfde plek in de albumlijst.

Album Top 100 week 42

1. (-) DI-RECT - I: Keep The Fire On

2. (-) Mula - Domus

3. (3) SIENNA SPIRO - Visitor

4. (4) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

5. (1) Froukje - Kijk Je Naar Mij

6. (8) Yade Lauren - Ms. Lauren

7. (5) Olivia Dean - The Art of Loving

8. (7) Michael Jackson - Thriller

9. (6) Lil Kleine - F*CK KLEINE

10. (10) Fleetwood Mac - Rumours