PARIJS (ANP) - Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz vaart, is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks aanvallen op vaartuigen. Dat blijkt uit data van AXSMarine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten.

De belangrijke zeestraat is vanaf het uitbreken van de Iranoorlog deel van het conflict. Iran blokkeerde de vaarweg, waardoor schepen maanden vastzaten in de Perzische Golf. Sinds de tijdelijke overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran medio juni varen er weer meer schepen door de Straat van Hormuz. Maar het geweld tussen de VS en Iran is deze week weer opgelaaid en daarbij zijn dinsdag ook tankers aangevallen.

Eerder leek het scheepvaartverkeer door de aanvallen stil te vallen in de zeestraat. Maar woensdag voeren er 45 schepen door de zeestraat en donderdag maakten 32 schepen gebruik van de vaarweg. Die aantallen komen overeen met de dagen daarvoor.