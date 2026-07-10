Ajax ontbindt contract middenvelder Van den Boomen

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft afscheid genomen van middenvelder Branco van den Boomen. De twee partijen bereikten overeenstemming over het beëindigen van zijn contract, dat nog liep tot de zomer van 2027.

Van den Boomen keerde medio 2023 transfervrij terug bij Ajax, waar hij in de jeugd had gespeeld en voor Jong Ajax was uitgekomen. Hij speelde 56 wedstrijden voor het eerste elftal en maakte vijf doelpunten. Hij werd het laatste halfjaar verhuurd aan het Franse Angers.

Van den Boomen speelde tijdens zijn carrière ook voor FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II, De Graafschap en Toulouse.