TikTok krijgt 25 miljoen euro boete in Brazilië

BRASILIA (ANP/AFP) - Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (ANPD) heeft TikTok een boete van omgerekend 25 miljoen euro opgelegd. Volgens de instantie heeft het socialemediabedrijf gegevens van kinderen en jongeren onrechtmatig verwerkt.

Naast de boete moet ByteDance Brasil, dochteronderneming van TikTok, ook de verkregen gegevens verwijderen. De instantie verwijt het Chinese socialemediabedrijf onwettelijk gegevens te verwerken van een "kwetsbare groep". ANPD wil dat TikTok strengere privacyinstellingen toepast op accounts van personen jonger dan 16 jaar. Daarnaast moet er een systeem komen om het ouderlijk toezicht te versterken.

Het is niet voor het eerst dat TikTok wordt aangepakt door overheden vanwege de gegevens van minderjarigen. Onder meer de Europese Unie heeft er bij TikTok op aangedrongen om accounts van minderjarigen beter af te schermen. In 2023 kreeg TikTok een boete van de Ierse privacywaakhond van 345 miljoen euro, die stelde dat de app te weinig had gedaan om de privacy van kinderen te beschermen.