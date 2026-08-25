Henk Wijngaard weer thuis na hartoperatie

Henk Wijngaard is ruim twee weken na zijn ziekenhuisopname weer thuis. De 80-jarige zanger, die vorige week een hartoperatie onderging, werd maandag uit het ziekenhuis ontslagen.

"Thuis wachtte hem een warm welkom door zijn naaste familie en vrienden, maar zeker ook door een overweldigende hoeveelheid post en beterschapswensen. Het was een emotioneel thuiskomen, waarbij hij zichtbaar ontroerd raakte door alle lieve berichten van zijn fans", staat op de website van Wijngaard.

Dinsdag keerde de zanger nog even terug naar het ziekenhuis om het personeel te bedanken. "Omdat ik gisteren met 'De Vlam in de Pijp' naar huis ben gegaan, heb ik vanmorgen als blijk van waardering voor de goede zorg en begeleiding een taartje langsgebracht bij afdeling West 3 van het Scheper Ziekenhuis in Emmen."