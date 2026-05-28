TikTok Shop komt naar Nederland, Consumentenbond waarschuwt

AMSTERDAM (ANP) - TikTok brengt TikTok Shop naar Nederland. Vanaf 15 juni kunnen Nederlandse gebruikers van het socialemediaplatform producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder dat ze daarvoor de app hoeven te verlaten. De Consumentenbond laat weten kritisch te zijn.

De snelgroeiende webwinkel, die volledig is geïntegreerd binnen de TikTok-app, bestaat in onder meer de Verenigde Staten al enkele jaren. Vorig jaar werd de shop ook in Duitsland en Frankrijk beschikbaar en binnenkort zijn ook België en Oostenrijk aan de beurt.

TikTok meldt donderdag dat er bij de start in Nederland direct verschillende merken meedoen, zoals Cloudpillo, Meroda, Perfetti, N BRANDS by Nikkie Plessen en Versuni. Actrice Nikkie Plessen laat weten dat ze TikTok Shop als belangrijke volgende stap ziet voor de digitale aanwezigheid van haar modebedrijf.

'Algoritme bepaalt'

Het platform is niet onomstreden. De Consumentenbond vindt dat het kopen van een product te makkelijk wordt en daarmee impulsaankopen bevordert. "Vooral bij jongeren, die kunnen op deze manier makkelijker in de schulden komen", waarschuwt een woordvoerster.

TikTok is volgens haar geen neutraal verkoopkanaal. "Het algoritme bepaalt wat je als gebruiker van het platform ziet en kan kopen. Dat is niet eerlijk", stelt ze. "We vinden het belangrijk dat consumenten rust en tijd hebben om na te denken over wat ze kopen, reviews te bekijken, te kunnen vergelijken en kunnen nadenken of ze het wel echt nodig hebben."

Toch gaat de Consumentenbond geen stappen ondernemen tegen de komst van TikTok Shop. De belangenclub steunt al een rechtszaak tegen de Chinese TikTok-eigenaar ByteDance over de wijze waarop de TikTok-app omgaat met gebruikersgegevens. Inzet van die zaak is dat het platform bij volwassenen, maar ook bij kinderen, veel te veel gegevens verzamelt.