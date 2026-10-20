Topman Ryanair verwacht sterke stijging ticketprijzen in 2027

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair verwacht dat de ticketprijzen in Europa volgend jaar met wel 20 procent kunnen stijgen door de hoge brandstofkosten vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei topman Michael O'Leary dinsdag op een persconferentie in Brussel.

Volgens O'Leary wordt een "historisch" sterke prijsstijging verwacht in de komende twaalf maanden om de "dramatisch" hoge brandstofkosten te dekken. Die hogere kosten voor kerosine worden doorgerekend aan passagiers via brandstoftoeslagen. Volgens O'Leary zullen de winstmarges in de luchtvaart verder onder druk komen te staan, omdat zelfs een verhoging van de toeslagen de hoge brandstofkosten niet kan compenseren.

De budgetvlieger verlaagde in september nog zijn doelstelling voor het passagiersvervoer in het lopende boekjaar, omdat er in de rustigere winterperiode gesneden wordt in de capaciteit. Ryanair rekent nu in het boekjaar tot eind maart op 214 miljoen passagiers, van een eerder voorspelde 216 miljoen.