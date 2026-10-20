Klaasje Meijer keert tijdelijk terug bij K3 als vervanger Hanne

Voormalig K3-zangeres Klaasje Meijer keert opnieuw tijdelijk terug bij de populaire meidengroep. Dat heeft de zanggroep van Studio 100 dinsdag bekendgemaakt tijdens een persmoment. Meijer vervangt binnenkort Hanne Verbruggen, die voor de tweede keer met zwangerschapsverlof gaat.

Het is niet de eerste keer dat de 31-jarige Meijer terugkeert naar de zangformatie. Afgelopen zomer verving ze de Belgische Marthe De Pillecyn, die tot begin deze maand met zwangerschapsverlof was. De Nederlandse zangeres zal onder meer te zien zijn in de nieuwe K3-show Superhelden.

Meijer won in 2015 samen met Verbruggen en De Pillecyn de talentenjacht K3 zoekt K3, waarin de voormalige K3-formatie op zoek ging naar opvolgers. In 2021 stopte ze, waarna ze werd vervangen door de Nederlandse Julia Boschman, die nog steeds onderdeel is van de huidige K3-formatie.