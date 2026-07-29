Toyota legt productie drie fabrieken dagen stil om aardbeving

TOYOTA CITY (ANP/RTR) - Toyota legt de werkzaamheden bij drie fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Dat besluit heeft het autoconcern woensdag genomen, amper enkele uren nadat de dinsdag al gestaakte productie juist weer was hervat. Toyota wil de tijd nemen om de gevolgen voor leveranciers en logistiek te beoordelen.

De aardbeving beschadigde onder meer wegen en legde de stroomvoorziening van duizenden huishoudens plat. Dit leidde tot bezorgdheid over de leveringsketens en logistiek, en trof naast Toyota ook andere fabrikanten. "De situatie, waaronder naschokken en herstelwerkzaamheden, verandert per dag", stelt 's werelds grootste autofabrikant in een verklaring.

Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura. Toyota bouwt een breed scala aan luxueuze Lexus-modellen in zijn fabriek in Miyata, die een jaarlijkse productiecapaciteit heeft van ongeveer 430.000 voertuigen. In de andere twee fabrieken worden hybride-onderdelen en motoren geproduceerd.

Honda

Toyota is niet het enige grote bedrijf dat zich genoodzaakt ziet om werkzaamheden stil te leggen. Honda Motor had al een productiestop aangekondigd bij zijn motorenfabriek in Kumamoto. De fabrikant heeft besloten deze tot vrijdag te verlengen, zodat beschadigde onderdelen van de fabriek kunnen worden gerepareerd. Chipmaker Renesas meldde daarnaast dat het de werkzaamheden in twee fabrieken in Kumamoto tijdelijk heeft gestaakt om de schade aan de apparatuur te onderzoeken.

Er zijn ook bedrijven waar wel wordt doorgewerkt. Nissan verklaarde geen plannen te hebben om de productie stil te leggen in zijn fabriek in Fukuoka, ten noorden van Kumamoto. Wel voegde het bedrijf eraan toe de situatie nauwlettend in de gaten te houden.