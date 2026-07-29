Nederlandse acteur Jim Deddes speelt in film met Oscarkandidaat

De Nederlandse acteur Jim Deddes speelt de hoofdrol in de nieuwe Nederlandse film Maalstroom van regisseur Teddy Cherim. Hij deelt het doek met de Somalisch-Nederlandse acteur Barkhad Abdi, die een Oscarnominatie kreeg voor zijn rol in de film Captain Phillips, waarin hij naast Tom Hanks acteerde. De opnames vinden vooral plaats op een groot binnenvaartschip en zijn van start gegaan, meldt distributeur Paradiso Filmed Entertainment woensdag.

In Maalstroom moet een lading zand voor een beachbar in Rotterdam de redding worden voor de noodlijdende binnenvaartschipper Jan. Kort na vertrek uit Noord-Frankrijk ontdekt hij elf vluchtelingen in zijn lading. Terwijl Jan zich over de kanalen naar het noorden haast, dwingen zijn ongewenste passagiers hem het leven in een nieuw perspectief te zien.

Deddes, die eerder speelde in de films Hardcore Never Dies en De Oost en de serie Dag & Nacht, speelt de rol van de schipper. Abdi, die een van de ongewenste passagiers speelt, was behalve in Captain Phillips ook in grote bioscoopfilms als Good Time en Blade Runner 2049 te zien, waarin ook de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks speelde. Andere acteurs die in Maalstroom spelen, zijn onder anderen Abdulaal Hussein, Hana Hussein, Anas Derow, Merhawi Kesete en Hiba Ali.

Surrealistisch

"Het onderwerp is zwaar, maar de film is bij vlagen ook lichtvoetig", zegt regisseur Teddy Cherim. "De humor komt voort uit de situatie aan boord van het schip, die op zichzelf surrealistisch is. De manier waarop Europa omgaat met migranten is in de kern bizar: de tegenstrijdigheden, de bureaucratie, de angst, de ontkenning. De film houdt die absurditeit een spiegel voor."

Maalstroom wordt geproduceerd door Graniet Film, het bedrijf dat ook de films van Alex van Warmerdam maakt. Paradiso Filmed Entertainment brengt Maalstroom in 2027 uit in de Nederlandse bioscopen.