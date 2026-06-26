Trump dreigt Europa met heffingen om belasting digitale diensten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt Europese landen invoerheffingen van 100 procent op te leggen als die een belasting op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven invoeren. Dat schreef Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social.

"Meerdere Europese landen hebben de aanstaande invoering van een belasting op digitale diensten voor Amerikaanse bedrijven besproken. Sommige van deze landen staan op het punt dit daadwerkelijk te doen", aldus Trump. Als een land een dergelijke belasting invoert dan krijgt dat land volgens Trump onmiddellijk te maken met een importheffing van 100 procent op alle goederen die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd, ongeacht of er handelsverdragen zijn gesloten.

Trump heeft al vaker grote kritiek geuit op een belasting voor digitale diensten van grote Amerikaanse techbedrijven als Facebook-moeder Meta Platforms, Apple en Google.