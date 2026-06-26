Ajax neemt afscheid van Jong Ajax-trainer Nuijten

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft afscheid genomen van trainer Paul Nuijten. Het contract van de trainer liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2027, maar is in goed onderling overleg per direct beëindigd, meldt de Amsterdamse club.

Nuijten begon in de zomer van 2024 als trainer van Ajax onder 17 en startte het afgelopen seizoen bij het team van Ajax onder 19. Hij werd daarna een van de assistenten van Fred Grim, toen die de taken van hoofdcoach bij het eerste elftal overnam van John Heitinga. Toen Grim werd vervangen door Oscar García, de trainer van Jong Ajax, nam Nuijten die functie over van de Spanjaard.

De club had eerder in de week al bekendgemaakt dat Carlos García de nieuwe coach van Jong Ajax wordt.