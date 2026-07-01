WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in 2025 naar eigen zeggen minstens 1,2 miljard dollar (1,05 miljard euro) verdiend met activiteiten rond crypto en memecoins. Dit blijkt uit zijn recentste jaarlijkse opgave van financiële belangen.

Trump meldde een opbrengst van meer dan 588 miljoen dollar uit de verkoop door World Liberty Financial, het cryptobedrijf waarvan hijzelf, zijn zonen en Steven Witkoff - een topdiplomaat in zijn regering - medeoprichter zijn. Zach Witkoff, de zoon van de speciale gezant, fungeert als CEO. Daarnaast gaf Trump aan 636 miljoen dollar aan royalty's te hebben ontvangen van Celebration Coins.

Trump verdiende ook bijna 197 miljoen dollar met de verkoop van aandelen in Stablecoin Holdco. Sommige media, waaronder The New York Times en The Washington Post, namen ook die aandelentransactie mee in hun berekeningen van Trumps inkomsten uit crypto-activiteiten. Die komen zo op ongeveer 1,4 miljard dollar uit.

Het 927 pagina's tellende document, dat dinsdag werd vrijgegeven door het Amerikaanse Office of Government Ethics, biedt inzicht in Trumps omvangrijke imperium, waaronder inkomsten uit zijn hotels, golfresorts en cryptocurrency-ondernemingen. In totaal rapporteerde Trump zo'n 2,2 miljard dollar aan inkomsten in 2025.