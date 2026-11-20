WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat AI-chipconcern Nvidia voormalig topman Jensen Huang een "tweede kans" moet geven. Huang trad vorige week af bij Nvidia vanwege meerdere affaires, waaronder met een vermeende Chinese spion.

Volgens Trump moet Huang "grote excuses" aanbieden aan Nvidia en terugkeren naar het bedrijf dat door de kwestie grote verliezen heeft geleden op de aandelenbeurzen in New York. "Als Nvidia slim is dan mag hij terugkomen. Ik zou graag zien dat hij terugkomt. Je hebt hier een van de briljantste mensen ter wereld", zei Trump op een persconferentie in het Witte Huis.

Nvidia kwam deze week met cijfers en benadrukte toen dat Huang niet zal terugkeren als topman. Het bedrijf wordt nu op tijdelijke basis geleid door financieel directeur Colette Kress.

Terugkeer

De 63-jarige Huang zelf zei deze week open te staan voor een terugkeer als de raad van bestuur van Nvidia daar om zou vragen. Hij wees daarbij op een petitie die oproept tot zijn terugkeer, die door duizenden werknemers van Nvidia ondertekend is. Er zijn echter ook berichten dat werknemers van Nvidia al jaren geleden hebben geklaagd over wangedrag van Huang, waaronder uitschelden en seksuele intimidatie van personeel.

Trump herhaalde dat hij anders graag ziet dat voormalig topman Tim Cook van Apple de functie van topman bij Nvidia op zich neemt.