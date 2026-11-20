LONDEN (ANP) - Trainer Xabi Alonso van Chelsea kan voorlopig nog geen beroep doen op Oranje-verdediger Jorrel Hato. Dat zei de Spaanse coach tijdens de persconferentie een dag voor de competitiewedstrijd tegen Leeds United van zaterdag.

"Jorrel heeft een rugprobleem", werd Alonso geciteerd op de clubsite. "We moeten geduldig zijn, want het gaat een tijdje duren."

Hato (20) kwam voor het laatst in actie tijdens de verloren wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (0-2) op 24 oktober. De verdediger ontbrak in de selectie van Oranje voor de wedstrijden in de Nations League tegen Griekenland en Duitsland.

Chelsea is de nummer 5 van de Premier League. De Londenaren hebben een achterstand van 11 punten op koploper Arsenal.