WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie dat is ontstaan door de Iranoorlog.

"Dat bevalt me niet. Ze verdienen veel te veel geld, oké? Door het tekort maken ze veel te veel winst", zei Trump maandag tegen journalisten in het Witte Huis.

De grote Amerikaanse olie- en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen door de oorlog in het Midden-Oosten. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022.

Shell

Ook Shell rapporteerde vorige week de hoogste kwartaalwinst in jaren. Shell-topman Wael Sawan sprak van "zeer sterke resultaten in opnieuw een kwartaal waarin de wereldwijde energiemarkten ernstig werden verstoord".

"Chevron, te veel geld. ExxonMobil, te veel geld", zei Trump. "Ze gaan een deel daarvan teruggeven aan het publiek en ze moeten de prijs aan de pomp, de consumentenprijs, verlagen", stelde de president.

De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25 procent omhoog vergeleken met het eerste kwartaal. Dat gebeurde nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.