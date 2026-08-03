Loreen heeft haar Europese tournee Wildfire uitgesteld naar het voorjaar van 2027. Dat maakte de Zweedse zangeres maandag bekend via sociale media. De oud-winnares van het Eurovisie Songfestival zou op 6 oktober optreden in Paradiso in Amsterdam.

Waarom de 42-jarige Loreen haar concertreeks verplaatst, is niet bekend. In een bericht op Instagram biedt de zangeres haar fans excuses aan voor het uitstel. "Deze shows betekenen alles voor me. Ze zijn een essentieel onderdeel van de band die we delen, en ik wil dat ze de volle energie en ziel hebben die ze verdienen", schrijft de zangeres. Ook laat ze weten deze zomer niet op festivals te zullen optreden.

"Jullie weten dat ik dingen niet halfslachtig doe. Ik heb hier goed over nagedacht en het was geen gemakkelijke beslissing", aldus Loreen. "Het spijt me oprecht voor het ongemak dat dit veroorzaakt. Jullie tijd, jullie plannen, jullie energie… die zijn belangrijk voor me." Volgens de zangeres worden nieuwe concertdata binnenkort bekendgemaakt. Bezoekers die niet naar het verplaatste optreden komen, krijgen hun geld terug.

Loreen kondigde haar Europese tournee in februari aan. Naast Amsterdam zou de zangeres onder meer optreden in Manchester, Brussel, Parijs, Berlijn, Warschau en Dublin.