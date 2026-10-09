WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Rusland gaat diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft hij daarover gesproken met de Russische president Vladimir Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel, aldus Trump.

In november komt dan nog eens 500.000 ton Russische diesel op de markt en gelijk daarna nog eens 1 miljoen ton, aldus Trump. Hij spreekt van een zeer succesvolle discussie met Poetin en zegt dat de leveringen zullen helpen bij het verlagen van de dieselprijzen voor Amerikaanse boeren en truckers.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een tijdelijke vergunning afgegeven om Russische diesel op de wereldmarkt te brengen. Die vergunning geldt tot april 2027.

Op de markt

Trump voegde eraan toe dat daarna, afhankelijk van de conditie van Russische raffinaderijen, Rusland binnen een korte periode 3 miljoen ton diesel op de markt zal brengen. De laatste keer dat de VS diesel uit Rusland importeerden was in maart 2022, na de Russische inval in Oekraïne.

Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de dieselprijzen hard gestegen. De brandstofprijzen zijn een belangrijk onderwerp bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november. Trump schreef dat lagere prijzen voor boeren en truckers zijn grootste prioriteit is.

De Russische gezant van Poetin, Kirill Dmitriev, meldde op X dat de samenwerking tussen de VS en Rusland de wereld zal helpen.