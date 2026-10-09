FELCSÚT (ANP) - De voetbalsters van Oranje zijn een stap dichter bij een ticket voor het WK voetbal van volgend jaar. Nederland boekte in de eerste van twee play-offwedstrijden tegen Hongarije de grootste overwinning onder bondscoach Arjan Veurink: 0-8. In de Pancho Aréna in het Hongaarse Felcsút was het klasseverschil groot; bij rust was het al 0-4.

De return is komende dinsdag in Tilburg. De winnaar van het tweeluik speelt eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië. Als ook die wedstrijden worden gewonnen, is Oranje zeker van deelname aan het WK van 2027 in Brazilië.