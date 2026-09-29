Trump zegt snel AI-adviseur te benoemen, benadrukt zelfregulering

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt snel een AI-adviseur, of 'tsaar', aan te wijzen. Dat zegt hij na afloop van een ontmoeting met meerdere bestuursleden van vooraanstaande AI- en techbedrijven, onder wie de leiders van Anthropic en Nvidia. Volgens Trump moet een benoeming in de komende drie of vier dagen volgen.

Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Recentelijk zijn meerdere grote incidenten met AI gemeld, onder meer bij OpenAI, dat zich daar onlangs voor verontschuldigde.

De term tsaar wordt in de Amerikaanse politiek gebruikt voor een hooggeplaatste adviseur, die veelal toeziet op een specifiek ministerie-overstijgend beleidsdomein. Zo is er 'grenstsaar' Tom Homan, die toeziet op de grensbewaking, maar ook op de uitvoering van het immigratiebeleid van de Verenigde Staten. Dergelijke adviseurs worden doorgaans door de president aangewezen en daarmee niet verkozen via de Senaat.