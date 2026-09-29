Beurzen in New York sluiten licht lager na oplopen rentezorgen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen de handel uitgegaan. Een daling van de olieprijzen kon niet voorkomen dat beleggers nog altijd bezorgd waren over een stijging van de inflatie en rentes. Zo stegen de rentes op langerlopende Amerikaanse staatsobligaties tot het hoogste niveau sinds 2002.

De Dow-Jonesindex zakte 0,3 procent tot 51.350,81 punten. De bredere S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 7670,84 punten. De Nasdaq verloor 0,1 procent tot 26.797,54 punten.

Beleggers verwerkten onder andere uitlatingen van kopstukken van de Federal Reserve. Fed-gouverneur Michael Barr waarschuwde dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. President van de regionale Federal Reserve van New York John Williams zei dat er mogelijk nog een renteverhoging komt dit jaar.

Een vat Amerikaanse olie werd 3,8 procent goedkoper op 89,05 dollar per vat. Brentolie zakte 2,7 procent in prijs tot 102,48 dollar per vat. Saudi-Arabië verhoogde de export van olie via een eerder aangevallen oliepijpleiding. De VS kondigden daarnaast aan 40 miljoen vaten uit de noodreserve van het land vrij te geven om de prijzen te drukken.

Olieconcerns Chevron en ExxonMobil zakten tot 1 procent. De dienstverlener aan de olie-industrie Schlumberger zakte 3,2 procent.

Er was ook nieuws rondom grote AI-bedrijven. Ingewijden meldden aan persbureau Bloomberg dat OpenAI 30 miljard dollar wil ophalen bij een nieuwe investeringsronde. De waardering van de ChatGPT-maker zou daarbij liggen op 1,4 biljoen dollar. Eerder werd via Amerikaanse media bekend dat OpenAI zijn beursgang uitstelt tot volgend jaar.

Microsoft, een grote investeerder in OpenAI, eindigde net geen 0,1 procent lager.

Apple zakte 2,7 procent na mogelijke ingrepen binnen het bedrijf. De nieuwe topman John Ternus zou volgens Amerikaanse media bepaalde managementposities willen schrappen, voor sneller contact tussen technici en hogere bestuurders. Daarnaast overweegt hij af te stappen van de planning van productlanceringen in de herfst en lente.