HSINCHU (ANP/BLOOMBERG) - Het Taiwanese TSMC, 's werelds grootste producent van geavanceerde chips voor AI-toepassingen, heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML een recordwinst heeft behaald.

TSMC, dat chips maakt voor grote bedrijven als Nvidia en Apple, zag de nettowinst met 69 procent stijgen tot 763,1 miljard Taiwanese dollar (ruim 21 miljard euro) in de afgelopen drie maanden. De winst viel hoger uit dan kenners hadden verwacht. Eerder deze maand maakte TSMC al een sterker dan verwachte omzetgroei van 51 procent over het derde kwartaal bekend.

TSMC ziet de omzetgroei al twee kwartalen op rij versnellen en heeft de uitbreiding van zijn productiecapaciteit verder opgevoerd. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van 64 miljard Amerikaanse dollar aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt momenteel aan de bouw en inrichting van ongeveer twintig nieuwe fabrieken, zowel in eigen land als in het buitenland.