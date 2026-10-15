SPLIT (ANP) - De Kroatische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split, melden Kroatische media. De twee clubs spelen donderdagavond tegen elkaar in de Conference League en volgens onder meer onlinekrant index.hr moest de politie ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen.

Op beelden van nieuwssite dnevnik.hr zijn tientallen leden van een supportersvereniging van Hajduk te zien die in het centrum van Split waren samengekomen. Zij worden uiteengedreven door de politie. Volgens de Kroatische media zijn er geen gewonden gevallen. Het is niet duidelijk of er ook Nederlandse fans zijn aangehouden.

Woensdag meldden Kroatische media ook al dat achttien supporters van Ajax waren opgepakt op een terras in Split. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad.

De wedstrijd tussen Ajax en Hajduk Split begint donderdagavond om 18.45 uur.