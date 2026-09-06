ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - Turkije heeft zondag zijn verwachtingen voor de economische groei verlaagd om de aanhoudende Iranoorlog. De daaruit voortvloeiende stijging van de energieprijzen heeft het afremmen van de inflatie in Turkije bemoeilijkt.

De verwachte economische groei voor dit jaar is verlaagd van 3,8 naar 3,3 procent. En volgend jaar voorziet de regering nu 4,2 procent groei, waar eerder werd gerekend op 4,3 procent. De cijfers zijn belangrijk voor investeerders die proberen te peilen hoe het renteverloop en het economische beleid eruit zullen zien in aanloop naar de volgende Turkse presidentsverkiezingen. Die staan gepland voor 2028.

Kenners sluiten niet uit dat er vervroegde verkiezingen komen, mogelijk eind 2027. Dat zou voor president Recep Tayyip Erdoğan een manier kunnen zijn om de grondwettelijke limiet van twee termijnen te omzeilen en zich opnieuw kandidaat te stellen. Maar de Turkse regering herhaalde zondag dat de bedoeling is dat de verkiezingen gewoon volgens planning plaatsvinden.