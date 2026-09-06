De critici zijn lovend over de Nederlandse film Al Baraneya van regisseur Ashgan El-Hamus. De film beleefde donderdag op het Festival van Venetië de wereldpremière. Al Baraneya gaat over de jonge, zwangere Amal die samen met haar familie in een dorpje aan de rand van Caïro woont. El-Hamus draaide de film in het Egyptische dorpje waar haar familie vandaan komt.

Het gezaghebbende vakblad Variety spreekt van een "indrukwekkend debuut. Wat aanvankelijk aanvoelt als een kleinschalige film in documentairestijl, krijgt meer gewicht wanneer het verhaal thema's als traditie, verandering en de kracht van familiebanden aanraakt."

De recensent van de International Cinephile Society noemt Al Baraneya "een eerlijk en invoelend portret van het vrouwelijke leven op het platteland van Egypte". Hij prijst de vrouwelijke acteurs in de film en stelt in zijn recensie dat "El-Hamus zichzelf op de kaart zet als een getalenteerde regisseur die we in de gaten moeten houden."

Transparante stijl

De website Filmverdict is ook enthousiast en stelt dat de "Al Baraneya voelt als persoonlijke documentaire." De recensent plaatst kanttekeningen bij het "script, dat soms overvol aanvoelt". Maar bovenal "is de transparante stijl van de film consistent, en zorgt ervoor dat de film zich onderscheidt van veel Europese films die datzelfde probleem hebben."

Al Baraneya is naar verwachting begin 2027 in de Nederlandse bioscopen te zien.