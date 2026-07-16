Uber wil Delivery Hero overnemen voor 14,8 miljard dollar

SAN FRANCISCO (ANP) - Het Amerikaanse Uber wil de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero overnemen voor 14,8 miljard dollar, omgerekend ongeveer 12,9 miljard euro. De taxidienst en maaltijdbezorger meldt dat er een overeenkomst is getekend met het in Berlijn gevestigde bedrijf.

Uber biedt 41,50 euro per aandeel voor Delivery Hero. Dat is hoger dan de slotkoers van het bedrijf op de beurs in Frankfurt op woensdag. Aandelen van Delivery Hero sloten op 38,18 euro. Uber deed eerder een bod van 33 euro per aandeel, maar dat vonden beleggers onvoldoende. De in Amsterdam genoteerde investeerder Prosus heeft ook een aanzienlijk belang in Delivery Hero.

Eerder deze week werd al duidelijk dat een overname mogelijk aanstaande was.