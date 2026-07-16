Gerestaureerde filmklassieker Minoes keert terug in de bioscoop

De filmklassieker Minoes, die de doorbraak betekende voor actrice Carice van Houten, is deze zomer weer in de Nederlandse bioscopen te zien. De verfilming van het beroemde boek van Annie M.G. Schmidt is digitaal opgepoetst en draait vanaf 12 augustus in het hele land. Dat heeft distributeur In the Air donderdag bekendgemaakt.

Eye Filmmuseum maakte voor de restauratie een nieuwe scan van het originele 35mm beeldnegatief. Hoofdconservator Leenke Ripmeester van Eye noemt Minoes "een van de meest iconische kinderfilms uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Nu de film 25 jaar bestaat, vonden wij het hoog tijd worden voor een spiksplinternieuwe digitale restauratie."

De film vertelt het verhaal van de poes Minoes die plotseling in een juffrouw verandert. Samen met de schuchtere journalist Tibbe start ze een persdienst waarvoor de katten in het dorpje het nieuws leveren. De hoofdrollen worden vertolkt door Carice van Houten, Theo Maassen en Pierre Bokma. Acteurs als Annet Malherbe, Loes Luca, Hans Teeuwen, Paul Haenen en Wim T. Schippers hebben de stemmen van de katten ingesproken.

Minoes trok in 2001 bijna een miljoen mensen naar de bioscopen. De film won twee Gouden Kalveren, voor beste film van het jaar en beste actrice. Dankzij de film werden ook weer vele tienduizenden exemplaren van het boek verkocht.