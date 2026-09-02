SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Uber Technologies schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10 procent van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de gelijknamige taxi- en maaltijdbezorgapps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxi's.

Topman Dara Khosrowshahi verklaart dat de groei van Uber afgelopen jaren heeft gezorgd voor "versnipperde verantwoordelijkheden". In sommige gevallen leverde dit volgens hem structuren op "die logisch waren toen het bedrijf kleiner was, maar bij onze huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren".

Door de ontslagen zal het aantal managers met 20 procent afnemen. Een deel krijgt een andere functie. De reorganisatie treft ook medewerkers die geen leidinggevende functie hebben. Er worden onder meer afdelingen samengevoegd. Of er ook in Nederland banen verdwijnen, is niet direct bekend. In Amsterdam staat het Europese hoofdkantoor van het bedrijf. Het ANP heeft Uber in Nederland gevraagd om commentaar.