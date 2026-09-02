Noren kunnen er niet van uitgaan dat zij vrij krijgen om de uitvaart van koning Harald te volgen. De dag van de uitvaart is geen officiële vrije dag, zei Nina Kraugerud Ertzaas, woordvoerder van de Noorse werkgeversorganisatie NHO, tegen omroep NRK.

"Koning Harald heeft Noorwegen generaties lang verenigd en het is logisch dat veel mensen de uitvaart willen volgen", aldus de woordvoerder. Volgens haar gaat het werk in principe gewoon door. Werkgevers en werknemers kunnen onderling afspraken maken als iemand de uitvaart wil volgen.

Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. De uitvaart vindt op 9 september plaats in de kathedraal van Oslo.