FRANKFURT (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank UniCredit en de Duitse regering zijn het eens geworden over de overname van Commerzbank door UniCredit. Dat is een belangrijke horde in de overname van de tweede bank van Duitsland. De Italiaanse bank zit al ruim twee jaar achter Commerzbank aan en Duitsland sprak zich eerder fel uit tegen de mogelijke overname. Maar nu is er toch een akkoord, nadat UniCredit onder meer heeft toegezegd dat het hoofdkantoor van de bank in Frankfurt blijft.

De overname van Commerzbank is een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren. UniCredit-topman Andrea Orcel verwacht dat alle toezichthouders de overname voor het eind van deze maand hebben goedgekeurd. Eerder deze week ging de Europese Commissie akkoord met de overname.

Orcel zei eerder dat er mogelijk duizenden banen gaan verdwijnen na de overname. Ook zou hij Commerzbank-topvrouw Bettina Orlopp willen vervangen.