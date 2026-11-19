BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie zou getroffen zijn door een cyberaanval, meldt de politieke nieuwssite Politico donderdag op basis van bronnen. Bij de aanval zouden grote hoeveelheden persoonsgegevens zijn blootgelegd van het dagelijks bestuur van de EU, meldt de site. Het is nog onduidelijk of die ook zijn buitgemaakt.

"De Commissie is van mening dat het grootste deel van de aanval is ingedamd, maar de volledige omvang van de schade is nog onduidelijk", aldus een anonieme EU-bron aan Politico.

Uit voorzorg zijn bepaalde sites en apps die de Commissie gebruikt, zoals een vertaaldienst, offline gehaald. Ook kon personeel tijdelijk geen salaris- of verlofgegevens invoeren, meldt de site. Wanneer alle systemen weer online komen is nog onduidelijk, aldus de bron. De verstoring zou al tien dagen duren.

"De Europese Commissie heeft de nodige stappen ondernomen naar aanleiding van een vastgestelde cybercampagne", meldt een officiële woordvoerder van de Commissie aan Politico.