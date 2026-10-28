Unilever-topman beraadt zich op toekomst van Unox na besluit ACM

LONDEN (ANP) - Unilever-topman Fernando Fernandez kan nog niet zeggen wat er met het rookworsten- en soepenmerk Unox gebeurt, nu concurrentiewaakhond ACM de verkoop aan het bedrijf Zwanenberg heeft afgekeurd. "We zijn teleurgesteld over het besluit. We hadden gehoopt op een uitkomst waarbij we niet alleen het merk en de productie in Nederland konden behouden, maar ook de mogelijkheid zouden krijgen om de productie in Oss verder te versterken en uit te breiden", zei de bestuursvoorzitter woensdag tijdens een toelichting op de resultaten.

Fernandez zegt ervan overtuigd te zijn geweest dat de oplossing die de koper voorstelde voldoende tegemoetkwam aan de zorgen van de Autoriteit Consument & Markt. "We gaan het besluit nu zorgvuldig beoordelen, opnieuw overleggen met de betrokken partijen en bepalen welke vervolgstappen passend zijn", aldus de topman.

Eerder deze week werd de overname van Unox door Zwanenberg afgekeurd. Door de overname zou Zwanenberg vrijwel de enige grote aanbieder worden van rookworsten en kookworsten, aldus de ACM.