Kristen Bell had bijna-doodervaring bij opnames Nobody Wants This

Kristen Bell heeft tijdens de opnames van het derde seizoen van de Netflix-serie Nobody Wants This een bijna-doodervaring gehad. Dat vertelde de actrice in de podcast Armchair Expert. Volgens Bell kwam ze samen met tien crewleden in gevaar door "metershoge golven".

Voor een scène moest Bell de zee in, waar ze tot ongeveer haar borstbeen in het water stond. Alle acteurs hadden een stuntpersoon bij zich in de zee om hen te beschermen. Toen de groep te maken kreeg met golven van ongeveer 2,5 meter hoog, ontstond er volgens de actrice chaos. "Vlak voordat de golf brak, begonnen alle stuntmensen te schreeuwen", zei Bell. "Ik werd door twee stuntvrouwen opgetild. Het was absolute chaos."

Na afloop wilde de regisseur de scène opnieuw opnemen, maar Bell maakte zich zorgen. "Ik weet niet of we dat kunnen. Straks wordt er iemand meegesleurd." Uiteindelijk ging de actrice met tegenzin toch opnieuw het water in en lukte het om de scène op te nemen. Volgens Bell is het eindresultaat ondanks alles "geweldig" geworden.