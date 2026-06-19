UnitedConsumers: tanken nog maanden duurder dan voor Iranoorlog

EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp blijven naar verwachting nog wel een tijdje hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten, ondanks dat Iran en de Verenigde Staten hun blokkades van de Straat van Hormuz hebben opgeheven. Eigenaar Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers denkt dat het maanden kan duren.

De heropening van de belangrijke zeestraat voor het vervoeren van olie is onderdeel van de voorlopige vredesdeal die de landen deze week ondertekenden. Volgens de Amerikaanse vicepresident JD Vance ging de zestigdaagse overeenkomst donderdag in. Van Selms denkt dat tanken in Nederland voorlopig nog wel meer geld blijft kosten dan voordat de oorlog begon. "Helemaal naar het oude niveau gaan we voorlopig niet. Het is geen kwestie van dagen of weken, maar eerder van maanden."

Vrijdag waren benzine en diesel in Nederland ongeveer 2 eurocent goedkoper vergeleken met een dag geleden. Een liter Euro95 kost nu 2,433 euro en een liter diesel 2,241 euro.