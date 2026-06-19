Mexico-coach niet onder indruk van eerste groepswinst sinds 2002

GUADALAJARA (ANP) - De Mexicaanse bondscoach Javier Aguirre is niet onder de indruk van het feit dat het land zich voor het eerst sinds 2002 heeft verzekerd van groepswinst op een WK voetbal. "Dat is een leuk weetje, net als 24 jaar geleden. Maar waar het om gaat, is het eindresultaat", zei Aguirre na de 1-0-zege op Zuid-Korea in Guadalajara.

De groepswinst betekent wel dat Mexico de eerste knock-outwedstrijd in de eigen hoofdstad speelt. "Er gaat niets boven spelen in eigen land, dat is onbetaalbaar. De thuisfactor is enorm belangrijk", aldus de bondscoach, die het team ook op de WK's van 2002 en 2010 onder zijn hoede had.

Mexico creëerde ook tegen Zuid-Korea niet al te veel kansen. "We speelden niet spectaculair, maar wel een degelijke wedstrijd. Dat getuigt van volwassenheid van het team. We waren een stuk geduldiger", zei Aguirre, die met zijn ploeg eerder met 2-0 van Zuid-Afrika won.