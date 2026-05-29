Universal Music verwerpt overnamebod van miljardair Ackman

HILVERSUM (ANP) - Muziekconcern Universal Music Group (UMG) verwerpt het ongevraagde overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman. UMG, met bekende artiesten als Taylor Swift en Harry Styles, zegt dat het bod van Ackman van 56 miljard euro veel te laag is en geen "superieure waardecreatie" levert. Het bedrijf stelt ook dat er sterke consensus is in het bestuur bij het besluit om het bod te verwerpen.

UMG kreeg vorige maand een ongevraagd overnamebod van Ackmans investeringsmaatschappij Pershing Square Capital Management. Pershing Square bezit momenteel 4,5 procent van de aandelen van UMG.

De grootste aandeelhouder van UMG, het Franse Bolloré, zei deze week ook al dat het bod te laag is. Bolloré is het bedrijf van de Franse miljardair Vincent Bolloré en zijn familie en bezit ruim 18 procent van UMG. Topman Cyrille Bolloré zei tijdens een beleggersdag dat hij ook problemen heeft met de opzet van het overnamebod. Ackman zou te veel controle krijgen, zonder dat hij het meeste geld in de deal steekt.

Belang

Volgens het grootste muziekbedrijf ter wereld is het bod niet in het beste belang van UMG, de aandeelhouders, artiesten, songwriters, werknemers en andere belanghebbenden. Het bod dat op 7 april bekend werd gemaakt, is volgens UMG nauwkeurig bestudeerd met hulp van financiële en juridische adviseurs. Voorzitter Sherry Lansing van UMG zegt dat het bestuur volledig vertrouwen heeft in het vermogen van topman Lucian Grainge en zijn team om duurzame groei te leveren en voor aanhoudende waardecreatie te zorgen.

Het voorstel van Ackman behelst een deal waarbij UMG fuseert met een investeringsvehikel van Pershing Square. Het bod bestaat uit 9,4 miljard euro in contanten en aandelen in het nieuwe fusiebedrijf. Ackman staat bekend als een activistische belegger en hij vindt de beurswaarde van het in de AEX genoteerde UMG te laag. Het hoofdkantoor van UMG staat in Hilversum.