NAC Breda neemt afscheid van verdediger Leemans

BREDA (ANP) - NAC Breda heeft afscheid genomen van Clint Leemans. De naar de eerste divisie gedegradeerde club heeft besloten het contract van de verdediger niet te verlengen.

"Als directie hebben we de laatste weken alle energie gestoken in het doorselecteren van de staf", vertelt technisch directeur Peter Maas op de website van NAC. "Nu moet NAC keuzes gaan maken ten aanzien van de selectie. Nadat we de situatie van Clint langs alle kanten hebben afgewogen, hebben we hem meteen op de hoogte gesteld. Hoe vervelend het ook is voor zowel Clint als ons."

Leemans speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden voor NAC.