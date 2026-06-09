DEN HAAG (ANP) - De banengroei in Nederland valt tijdelijk stil als de energieprijzen hoog blijven. Dat stelt uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose van de arbeidsmarkt. Vooral in sectoren als vervoer, industrie en de uitzendbranche zal het aantal banen afnemen.

De energieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari fors opgelopen. Als de energieprijzen hoog blijven, is er dit jaar eigenlijk geen groei van de werkgelegenheid te verwachten. Dat wreekt zich ook bezien over een iets langere periode. Het UWV becijfert dat er tot en met 2028 75.000 minder banen bijkomen als de energieprijzen nog dit en volgend jaar hoog blijven.

Een van de sectoren die hard wordt geraakt is het vervoer. De hoge dieselprijs zet de marges in de sector zwaar onder druk. Als de brandstofprijzen hoog blijven valt de groei van banen in deze sector weg, meldt het UWV. Op de industrie hebben hoge energieprijzen en aanhoudende geopolitieke spanningen eveneens een groot effect. Datzelfde geldt voor de horeca waar consumenten mogelijk minder uitgeven door een dalende koopkracht.

Wanneer de energieprijzen snel gaan dalen, is er dit jaar waarschijnlijk nog wel een lichte banengroei. Maar alle onrust en onzekerheid in de wereld zorgt er volgens het UWV ook voor dat werkgevers voorzichtiger zijn bij het aannemen van personeel en het doen van investeringen.

"Juist in deze periode is het van groot belang dat zowel overheid als werkgevers blijven investeren in om- en bijscholing", stelt UWV-bestuurslid Judith Duveen. "Gemiddeld geven werkgevers aan dat bijna de helft van de vacatures moeilijk in te vullen is. Alleen door mensen de kans te geven zich te blijven ontwikkelen, kunnen werkgevers, werkenden en werkzoekenden wendbaar en toekomstbestendig blijven."

Verder voorziet het UWV dat de arbeidsmarkt de komende jaren anders wordt door structurele ontwikkelingen, zoals vergrijzing van de samenleving en de opkomst van AI. Daardoor ontstaan er meer banen in bijvoorbeeld de zorg en ICT, terwijl in andere sectoren zoals de bankenwereld het aantal banen juist af zal nemen. Daarom benadrukt de uitkeringsinstantie het belang voor werknemers en werkzoekenden om zich te blijven ontwikkelen. "Wie blijft leren en meebewegen met veranderingen, vergroot zijn kansen en blijft aantrekkelijk voor werkgevers", stelt het UWV.